Матыцин: надеюсь, отказ Загитовой от прокатов не скажется негативно на фигурном катании

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой не принимать участия в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 12-13 сентября.



«Я всегда с уважением отношусь к решению любого человека. Если она отказалась от проката, значит, у неё есть на это какие-то основания. Надеюсь, это не скажется негативным образом на развитии фигурного катания», — цитирует Матыцина ТАСС.



Вчера, 9 сентября, стало известно, что Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России. В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Алина возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе.

Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу в качестве ведущей стало поводом для разговоров о завершении Загитовой карьеры.