Орлов: почему Загитова, имеющая такой спортивный бэкграунд, должна всем всё объяснять?

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение российской фигуристки Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России.
«Может, у Загитовой проблемы со здоровьем. Возможно, она просто не хочет об этом говорить. Не каждый человек может сказать: „Я болен“. Почему Загитова, имеющая такой спортивный бэкграунд, должна всем всё объяснять? Особенно болельщикам в интернете. Зачем людям знать о тонкостях бытия психологического существования другого человека? Давайте держать корректную дистанцию.
Что касается людей, уже купивших билеты на её прокаты, то Алина здесь ни при чём. Если вы интересуетесь фигурным катанием и знаете, что она не готовится, то зачем покупаете билеты? И вы же билеты не на Загитову покупали, а на фигурное катание. Идите смотреть других. Разве билеты дорого стоят? А выступать или не выступать — это личное дело Загитовой», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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