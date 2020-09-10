Татьяна Волосожар показала, как прошли съёмки первого выпуска «Ледникового периода»

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, ставшая олимпийской чемпионкой в парном катании в 2014 году, на своей странице в «Инстаграме» показала, как прошли съёмки первого выпуска «Ледникового периода».

«Вчера мы сняли первый выпуск „Ледникового“. Даже не знаю, что вам рассказать, потому что рассказывать толком ничего нельзя.

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Атмосфера была очень крутая. Совершенно не чувствовался какой-то дух конкуренции, наоборот, все друг друга поддерживали, радовались и переживали друг за друга.

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Мы волновались ужасно: я — за Женю Пронина, а Женя — за всё. И его можно понять: человек ещё недавно толком на коньках не стоял, а тут надо под камерами откатать целый номер, так ещё и с разными элементами.

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Но я нами горжусь, потому что мы старались по максимуму. Уже в эфире увидите, что вышло из наших стараний. А пока — интрига», — написала Волосожар.

Посмотреть видео можно на странице Татьяны Волосожар в "Инстаграме".