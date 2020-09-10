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Татьяна Волосожар показала, как прошли съёмки первого выпуска «Ледникового периода»

Татьяна Волосожар показала, как прошли съёмки первого выпуска «Ледникового периода»
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, ставшая олимпийской чемпионкой в парном катании в 2014 году, на своей странице в «Инстаграме» показала, как прошли съёмки первого выпуска «Ледникового периода».

«Вчера мы сняли первый выпуск „Ледникового“. Даже не знаю, что вам рассказать, потому что рассказывать толком ничего нельзя.

Атмосфера была очень крутая. Совершенно не чувствовался какой-то дух конкуренции, наоборот, все друг друга поддерживали, радовались и переживали друг за друга.

Мы волновались ужасно: я — за Женю Пронина, а Женя — за всё. И его можно понять: человек ещё недавно толком на коньках не стоял, а тут надо под камерами откатать целый номер, так ещё и с разными элементами.

Но я нами горжусь, потому что мы старались по максимуму. Уже в эфире увидите, что вышло из наших стараний. А пока — интрига», — написала Волосожар.

Посмотреть видео можно на странице Татьяны Волосожар в "Инстаграме".

Волосожар — о «Ледниковом периоде»: смотрю это видео и понимаю, что у нас всё получается
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