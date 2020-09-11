«Фотография говорит сама за себя». Ильиных обняла Топалова на «Ледниковом периоде»

Чемпионка Олимпийских игр 2014 года Елена Ильиных поделилась мнением об участии в телешоу «Ледниковый период». Партнёром спортсменки по шоу является певец Влад Топалов.
«Первая съёмка прошла, а до сих пор всё как в тумане. Кажется, эта фотография говорит сама за себя. Тут все эмоции, волнения, чувства, переживания и счастье. Но я всё равно скажу…
Владислав Михайлович, я так тобой горжусь! Я редко это показываю, часто ругаюсь, нахожусь в «припадочно-психическом» состоянии и довожу тебя. Ты настоящий мужчина. Надёжный, ответственный, чуткий, строгий. Ты знаешь, как добиваться результатов. Ты не даёшь мне спуска и выходных. Я ещё не видела людей, которые так глубоко и фанатично (в лучшем проявлении этого слова) погружаются в дело, с полной отдачей и без капли сомнения (периодически они у тебя, конечно, появляются, но ты этого не показываешь).
Для меня ты герой и звезда! Яркий, ни на кого не похожий, с бешеной энергией, которая сбивает с ног и даёт силы подняться. Спасибо за каждую проведённую минуту и секунду вместе на льду», — написала Ильиных в «Инстаграме», прикрепив текст к фото, на котором она обнимает Топалова.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
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