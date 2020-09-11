Татьяна Волосожар рассказала об «унизительной» процедуре прохождения допинг-теста

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, ставшая олимпийской чемпионкой в парном катании в 2014 году, рассказала о переживаниях, связанных с прохождением допинг-тестирования.
«Тест на допинг — самая неприятная процедура в жизни спортсмена. И довольно унизительная, если говорить честно.
Как всё происходит? Ты никогда не знаешь о сдаче теста заранее. Обычно после окончания соревнований в течение 10-15 минут на тест вызывают спортсменов, занявших первое-третье места, и ещё пару спортсменов из всего списка участников, рандомно.
Потом вместе с офицером допинг-контроля ты идёшь в туалет. Там тебе дают специальную баночку, в которую ты должен, извините, справить малую нужду, причём прямо на глазах у контролёра.
Никто никуда не отворачивается, более того, в помещении могут быть установлены зеркала, чтобы тебя было отлично видно с любого ракурса, так исключается вероятность даже попыток подмены допинг-пробы. При этом объём анализа довольно большой, не всегда получается сдать его с первого раза, и может пройти несколько часов, прежде чем ты в несколько подходов, скажем так, наконец-то сдашь этот несчастный тест.
Звучит, конечно, не так и страшно, но психологически правда очень неприятная процедура. Привыкнуть к этому невозможно, мне кажется», — написала она в своём «инстаграме».
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