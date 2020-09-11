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«Ну просто отвал всего!» Пользователи отреагировали на новое фото Евгении Медведевой

«Ну просто отвал всего!» Пользователи отреагировали на новое фото Евгении Медведевой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» новую фотографию. На фото спортсменка, одетая в строгий костюм, позирует на парапете у клумбы.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Вот как отреагировали подписчики спортсменки на её пост.

«Ну просто отвал всего! Какая же ты красавица! Стиль — бомба! Фигура — огонь!»

«Евгения Медведева отбирает работу у моделей, смотреть без смс и регистрации».

«На обложку журнала Vogue срочно!»

«Вау! Какая стильная и худенькая».

«Самая красивая и стильная фигуристка! Удачи завтра на открытых прокатах тебе, наша чемпионка!»

«Тебе очень идёт этот цвет и такая длина волос — короче, икона стиля».

«Умеет Евгения красиво войти в нашу грешную жизнь». Подписчики оценили фото Медведевой
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