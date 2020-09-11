Михаил Коляда: в отсутствие конкуренции было тяжело завести себя на тренировку

Бронзовый призёр чемпионата мира—2018 Михаил Коляда рассказал о работе в тренировочной группе Алексея Мишина, куда он перешёл в июне 2020 года. Ранее Коляда занимался у Валентины Чеботарёвой.

«Когда катаешься у одного тренера почти 20 лет, как я у Валентины Михайловны – знаешь стиль её работы от и до. Сейчас же для меня всё совершенно по-новому: новый коллектив, новый лёд, новая обстановка. Я воспринимаю этот переход как смену места работы: из профессии я не ушёл, но изменил место работы. Мне интересно, что Алексей Николаевич смотрит на меня свежим взглядом, замечает иногда то, о чём я даже не задумывался, не думал, почему я делаю это именно так.

Строгий ли тренер Мишин? Со мной нет, потому что я, как мне приятно думать, человек исполнительный. Мне дали задание, я пошёл его делать – я не нуждаюсь в жёстком контроле. Тренер — это, по сути, начальник, и я очень хорошо чувствую настроение своего начальника.

Привык ли к конкуренции в группе? Сразу же втянулся и чувствую себя в ней классно. Именно это и движет меня вперёд. Очень хорошо, когда рядом есть те, за кем можно тянуться. Так тренироваться даже легче. Недаром есть хорошая пословица «Один в поле не воин». В отсутствие конкуренции иногда было тяжело завести себя на тренировку, не физически, а психологически. Конечно, все тренировки состоят из прыжков, вращений, прокатов – вроде ничего не меняется, но меняется настрой, тогда и настроение другое, и силы появляются, и азарт. Посоревноваться с ребятами в прыжках – это интересно», — приводит слова Коляды figureskating-online.com.