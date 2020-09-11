Бутырская: не думаю, что государство обеднеет, если немного поплатит Загитовой денег

Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию среди женщин Мария Бутырская выразила мнение, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая отказалась от выступления на контрольных прокатах сборной, своими достижениями заслужила получать деньги как член национальной команды.

«Алина сама знает, что делать, а шанс вернуться всегда есть. Понятно, что этот сезон она пропустит. Это уже очевидно. Сезон начинают с контрольных прокатов, потом этапы Гран-при, чемпионат России, чемпионаты Европы и мира. Вспомните остальных фигуристов, которые пытались закончить карьеру. Они достаточно долго держали за собой место в сборной.

Почему Алина не имеет на это право? Может у Алины будет по-другому. Сегодня она отвела «Ледниковый период», а потом вдруг скажет: «Друзья, я так хочу соревноваться! Дайте мне возможность». Я думаю, что мы должны ее дать. Алина это право заслужила.

Алина заслужила время на раздумье. Я уверяю, что она не будет нас долго мурыжить. Определится и скажет: «Всё, спасибо, до свидания». Либо так: «Я хочу выступать».

Я вас уверяю, что место Алины в сборной займёт кто-то другой. Никто не будет держать его свободным. Что касается Алины, то насколько я помню из контракта, нельзя человека взять и выгнать. Есть зазор – год, два. Если не выступаешь, то автоматически выбываешь. Алина сделала столько для государства. Не думаю, что оно обеднеет, если немного поплатит ей денег», — приводит слова Бутырской «Спорт день за днём».