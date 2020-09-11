Фигуристка Тиффани Загорски переболела коронавирусом

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, сообщил, что его партнёрша в межсезонье переболела коронавирусом. Несмотря на это, Загорски и Гурейро выступят на контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые пройдут 12 и 13 сентября на льду столичного дворца спорта «Мегаспорт».

«К сожалению, после сбора в Новогорске Тиффани заразилась COVID-19, она была вынуждена изолироваться дома на протяжении более двух недель. Переболела без тяжёлых осложнений, но подготовка к прокатам была очень скомкана. Тем не менее мы показали программы специалистам и получили очень хорошие отзывы. Надеемся, в субботу и воскресенье порадуем зрителей», — приводит слова Гурейро РИА «Новости».

В сезоне-2019/2020 пара Загорски — Гурейро стали бронзовыми призёрами чемпионата России. Первые две пары страны — Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин — не выступят на контрольных прокатах из-за травм одного из партнёров.