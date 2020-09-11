«Моя балеринка». Татьяна Навка рассказала об успехах младшей дочери

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка рассказала об успехах своей младшей дочери – шестилетней Надежды Песковой – в занятиях балетом под руководством хореографа Галины Петровой.

«Моя балеринка. Каждый год осенью начинается открытие театрального сезона, а у нас открытие своего — всесторонне развивающего: иностранные языки, тренировки, балет, музыка, занятия, посещение музеев и театров. Тренировки в удовольствие (не всегда, конечно), занятия с улыбкой и танец с душой, такому принципу придерживается наш педагог по балету, что мне лично очень импонирует, а Надюше нравятся сами занятия и танцы!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».