Елизавета Туктамышева показала костюмы для программ нового сезона

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала платья для короткой и произвольной программ нового сезона.
Короткая программа Туктамышевой поставлена на музыку из балета «Спартак». Елизавета предстанет в бело-золотом костюме в древне-римской стилистике и с высокой причёской.
За постановкой новой произвольной программы Туктамышевой болельщики во время самоизоляции могли следить на странице фигуристки в «Инстаграме» и даже участвовать в процессе. Танец поставлен на музыку композитора Бхимы Юнусова к театрально-балетной миниатюре «Хроники заводной птицы» по мотивам романа Мураками. Платье для программы чёрное, но очень сексуальное: с прозрачными вставками и оригинальным вырезом на спине.
Платья были продемонстрированы в фильме Первого канала о подготовке команды Алексея Мишина к сезону.
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