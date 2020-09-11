Двукратный чемпион России Сергей Воронов объявил о завершении карьеры

Российский фигурист Сергей Воронов, выступавший в мужском одиночном катании, объявил о завершении карьеры. 3 октября Воронову исполнится 33 года.

«Спасибо, thank you, arigato!!! Мой долгий путь как спортсмена подошел к завершению. Спасибо за это незабываемое время. Время двигаться дальше», — написал Воронов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Сергея Воронова в «Инстаграме».

Сергей Воронов — серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2015, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2014/2015, серебряный призёр командного чемпионата мира (2015), двукратный чемпион России (2008, 2009), победитель турнира серии Гран-при NHK Trophy (2017). Победитель турниров серии «Челленджер» Finlandia Trophy (2014) и мемориала Непелы (2016).