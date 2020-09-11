Чемпионы мира среди юниоров не выступят на контрольных прокатах сборной России
Чемпионы мира среди юниоров по фигурному катанию, спортивная пара Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, не выступят на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 12 и 13 сентября на арене «Мегаспорт». О причинах решения рассказала партнёрша.
«Дорогие друзья, болельщики и любители фигурного катания! К сожалению, мы не сможем выступить на контрольных прокатах сборной России по состоянию здоровья. Моему партнёру Дмитрию была сделана срочная операция по удалению кисты и будет сделана в скором времени по удалению миндалин, которые и дали осложнения в виде кисты. Надеемся на ваше понимание и поддержку», — написала Панфилова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аполлинарии Панфиловой в «Инстаграме».
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