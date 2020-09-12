Плющенко: желаю Воронову найти себя — может, в качестве тренера

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на решение Сергея Воронова завершить профессиональную карьеру в возрасте 32 лет.
«Желаю Серёже после спорта найти себя — может быть, в качестве тренера, может быть, в каких-то новых ипостясях. Он очень умный человек, с большим, хорошим опытом. Желаю ему не останавливаться, двигаться дальше. Всего ему самого хорошего», — цитирует Плющенко ТАСС.
Сергей Воронов — серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2015, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2014/2015, серебряный призёр командного чемпионата мира (2015), двукратный чемпион России (2008, 2009), победитель турнира серии Гран-при NHK Trophy (2017). Победитель турниров серии «Челленджер» Finlandia Trophy (2014) и мемориала Непелы (2016).
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