Степанова и Букин выступят на этапах Кубка России

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая с Иваном Букиным в дуэте в танцах на льду, уже на следующей неделе сможет вернуться на лед, чтобы готовиться к этапам Кубка России, сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

Степанова и Букин пропускают прокаты из-за проблем со спиной у партнёрши. Фигуристка ездила на лечение в Германию, где ей, как и накануне прошлого сезона, был сделан укол.

«Врач сказал, что всё прошло хорошо, уже на следующий день можно выходить на лёд. Этого укола хватает на сезон. С понедельника она начинает полноценные тренировки, а сейчас Саша занимается, закачивает спину. Так что у нас всё по плану: выступим на этапах Кубка России, как планировали», — приводит слова Свинина ТАСС.