Алёна Косторная — о прокатах сборной: больше всего волновалась, когда делала причёску

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, как на контрольных прокатах сборной России впервые выходила на лёд под руководством нового наставника. В межсезонье Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«На прокатах было волнительно. Наверное, больше всего, когда делала причёску. Но потом всё сошло на нет. Как рукой сняло, шла и знала, что делать. Всё по новой, всё другое, мы ещё ни разу не работали на соревнованиях с Евгением Викторовичем. Это первый раз, было как-то не по себе, необычно. Привыкла по-другому настраиваться — в себе, сама, никто не трогает. А сейчас мне говорят — делаешь вот это, то, другое.

Разница в тренировочном подходе? Более спокойный подход в моей новой команде. Мы делали всё то же самое, но, даже когда после ОФП у меня что-то не получалось, меня никто не гнал, не ругался", — приводит слова Косторной РИА «Новости».

В короткой программе Косторная прыгнула только двойной аксель и с помаркой исполнила тройной лутц.