Тарасова сфотографировалась с Тутберидзе после первого дня контрольных прокатов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с Этери Тутберидзе.
Оба специалиста присутствовали сегодня, 12 сентября, в «Мегаспорте» на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Спортсмены демонстрировали короткую программу.
«До завтра!» — подписала Тарасова фотографию.
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».
13 сентября фигуристы представят произвольную программу.
В контрольных прокатах принимают участие две ученицы Тутберидзе — двукратная чемпионка России Анна Щербакова и 14-летняя чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Олимпийская чемпионка Алина Загитова также должна была показать новые программы в «Мегаспорте», но в последний момент снялась с контрольных прокатов.
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