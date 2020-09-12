Тарасова сфотографировалась с Тутберидзе после первого дня контрольных прокатов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с Этери Тутберидзе.

Оба специалиста присутствовали сегодня, 12 сентября, в «Мегаспорте» на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Спортсмены демонстрировали короткую программу.

«До завтра!» — подписала Тарасова фотографию.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

13 сентября фигуристы представят произвольную программу.

В контрольных прокатах принимают участие две ученицы Тутберидзе — двукратная чемпионка России Анна Щербакова и 14-летняя чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Олимпийская чемпионка Алина Загитова также должна была показать новые программы в «Мегаспорте», но в последний момент снялась с контрольных прокатов.