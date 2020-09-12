Трусова: хотела показать себя с другой стороны, у меня наконец-то медленная музыка

16-летняя российская фигуристка Александра Трусова, в межсезонье перешедшая от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, прокомментировала выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России. Трусова чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

«Немного волновалась. Был долгий перерыв. Но много зрителей, много поддержки. Сегодня хотела показать свою программу хорошо. Хотела показать себя с другой стороны, у меня наконец-то медленная музыка.

Чувствую, что меняюсь. Рост? Не мерила, не знаю. Наверное, выросла. На моей технике это не сказывается. Оцениваю, что готова на 60 процентов. Тройной аксель пока не делаю стабильно.

Очень жалко, что сезон такой. Хотелось бы, чтобы мы всегда летали в разные страны. Но рада, что какие-то соревнования будут», — приводит слова Трусовой Sport24.