Елизавета Туктамышева: тело-то может делать четверные, а голова пока нет

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление на контрольных прокатах сборной России. Фигуристка сделала «бабочку» вместо коронного акселя в 3,5 оборота, который легко исполняла на разминке, а также чисто исполнила одиночные тройной лутц и тройной флип, но осталась без каскада в короткой программе.

«На сколько процентов оцениваю форму? Процентов 60–65. После большого перерыва много работать нужно, чтобы хорошо себя чувствовать. Месяц до первых стартов, постараюсь этот месяц максимально использовать.

На удивление, обе программы мне близки. Когда услышала музыку Хачатуряна, я её знала и сразу сказала да. Она мне очень понравилась, и образ тоже очень понравился. Чувствую эту музыку и наслаждаюсь, когда катаю эту программу.

Образы нового сезона отличаются от прошлогодних программ, и надо соответствовать. Первый раз в карьере — белое платье. Или, может, второй. Второй, наверное. На карантине не сидела сложа руки.

Четверные сальхов и тулуп? Нарабатываем, но хочется сейчас восстановить стабильное исполнение программы. Тело-то может делать четверные, а голова пока нет. Поэтому решаю эти вопросы постепенно», — приводит слова Туктамышевой Sport24.