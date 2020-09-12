Противостояние Тутберидзе — Плющенко и Туктамышева в образе богини. Лучшие фото с прокатов

Сегодня, 12 сентября, в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» сборная России по фигурному катанию выступила с контрольными прокатами новой короткой программы.
Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал решение олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой не принимать участия в контрольных прокатах сборной России, которые проходят в эти дни.
«У нас, кажется, есть закон не свидетельствовать против семьи. Алина нам уже как семья. И даже если в каких-то моментах я с ней не согласен, то всё равно всегда буду на её стороне, буду её поддерживать.
Наверное, я всё-таки ближе к фанатам, которые Алину ждут, и я также хочу, чтобы она выступала, каталась. До сих пор считаю, что она это может, просто должна сама этого хотеть», — цитирует Глейхенгауза официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Лучшие кадры первого дня контрольных прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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