Этери Тутберидзе — о прокатах сборной: здорово, другие страны об этом не подумали

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала своё мнение о проведении открытых прокатов для участников сборной России, которые проходят 12–13 сентября в Москве на арене «Мегаспорт».

«Нужно отдать должное российской Федерации фигурного катания в том, что они вообще придумали все эти прокаты, старты и всю эту систему для того, чтобы поддержать спортсменов в форме. Это здорово, потому что другие страны об этом не подумали», — приводит слова Тутберидзе Первый канал.

В контрольных прокатах принимают участие две ученицы Тутберидзе — двукратная чемпионка России Анна Щербакова и 14-летняя чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Олимпийская чемпионка Алина Загитова также должна была показать новые программы в «Мегаспорте», но в последний момент снялась с контрольных прокатов.

Завтра, 13 сентября, фигуристы представят произвольную программу.