Александра Трусова: нормально переходить к разным тренерам и брать от них самое лучшее

Российская фигуристка Александра Трусова после показа короткой программы на контрольных прокатах сборной России прокомментировала смену тренера. В межсезонье спортсменка перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Считаю, что всё я делаю правильно. Нормально переходить к разным тренерам и брать от них самое лучшее.

Думаю, что я уже изменилась. Сегодня попыталась это показать и завтра попытаюсь. Хочу показать себя с разных сторон и продемонстрировать, что умею всё хорошо: и катание, и вращения, и прыжки.

Плющенко сразу не говорил, что надо менять. Мы работаем над всем, пытаемся всё делать лучше, всё по-разному. Что-то по-другому, что-то оставляем.

Не было ли напряжённости, когда здесь рядом проходила Тутберидзе? Нет, у меня всё нормально, мне никакого напряжения не создаёт», — сказала Трусова в Первому каналу.