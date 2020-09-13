Плющенко: Косторная выступала в короткой программе с травмой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, тренер Алёны Косторной, заявил, что его подопечная не смогла показать свой максимум на контрольных прокатах сборной России из-за повреждения.
«Тройной аксель мы начинаем восстанавливать после прокатов, такой план был. У Алёны были сложности со здоровьем, травма. Мы не скрываем, что она каталась вчера в короткой программе даже на уколах, но нам было важно выступить на контрольных прокатах, посмотреть, пообщаться с публикой, федерацией. Алёна, как большой профессионал, сказала — обязательно буду кататься, в этом плане она молодец.
Вчера у неё были некоторые шероховатости, она катается лучше, профессионал своего дела. Но сейчас идёт наработка, всё только недавно поставлено. Нужно накатывать, у неё четвёртый-пятый этап», — цитирует Евгения ТАСС.
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