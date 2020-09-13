Произвольную программу Косторной ставит лучший хореограф прошлого года Ше-Линн Бурн

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его подопечная Алёна Косторная работает с одним из лучших хореографов в мире — Ше-Линн Бурн.



«Произвольную программу Алёне ставит Ше-Линн Бурн по скайпу, на удалёнке. Это была моя идея попробовать с Ше-Линн, сразу связался с ней по телефону. С Ше-Линн мы знакомы очень давно, она с удовольствием согласилась.

Конечно, Ше-Линн приехала бы к нам, поставила и поработала в Москве, но из-за пандемии не получилось, пришлось начать постановку дистанционно. Думаю, когда снимут все ограничения, мы пригласим Ше-Линн в Москву обязательно", — цитирует Евгения официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.



Ше-Линн Бурн также сотрудничает с россиянкой Евгений Медведевой.