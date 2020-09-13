Александра Трусова: решили, что сейчас не надо катать мой максимум

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте». Фигуристка чисто исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с четверного лутца, а также коснулась рукой льда при приземлении на четверном тулупе.
«Пока выступаю с тремя четверными. Решили, что сейчас не надо катать мой максимум. Получила огромное удовольствие, было приятно здесь кататься. Ошибки бывают у всех. Буду стараться чисто делать лутц на следующих стартах. Тренеры сказали об ошибках, а также сказали, что я боролась.
Когда я пришла к Евгению Викторовичу, в команде были только мужчины, в этом плане стало проще с появлением Лены Ильиных.
Мне спокойно в любой группе. А вообще отличий много в тренировочном подходе. Не могу выделить что-то одно. Меняла ли я как-то себя внутренне? Со стороны виднее, а так я чувствую небольшие изменения. Но я чувствую себя комфортно», — приводит слова Трусовой Sport24.
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