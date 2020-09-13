Евгения Медведева: делается всё возможное, чтобы состояние здоровья не мешало работе

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева после выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте» не стала комментировать своё здоровье. Ранее сообщалось об обострившейся травме спины у фигуристки.



«Всё нормально, давайте не будем об этом говорить. Делается всё возможное, чтобы состояние здоровья не мешало рабочему процессу. Это утомительно, но от этого никуда не деться", — приводит слова Медведевой РИА «Новости».



В произвольной программе Медведева упала с тройного лутца, сделав заход, не стала прыгать аксель, а вместо флипа сделала «бабочку».



«Обычно я после плохих прокатов очень сильно переживала. Сейчас не переживаю, знаю, что передохну, приду в себя, и всё будет намного лучше. С течением времени я поняла, что плохой прокат на открытых прокатах не значит плохой прокат на соревнованиях. Мне важно, чтобы завтра был выходной. Если не будет, то до этапа Кубка России в Сызрани не будет выходного. Нужно отдохнуть, я вступила в такую фазу возраста, что нужно не больше работать, а нужно больше отдыхать», — сказала Медведева.

Евгению Медведеву на контрольных прокатах сборной России тревожит травма спины