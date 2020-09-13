Анна Щербакова — о четверном лутце: этот прыжок уже можно выезжать

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала выступление в произвольной программе на контрольных прокатах сборной. Фигуристка упала при приземлении с четверного лутца.
«Особенно в начале сезона падения бывают. Не могу сказать, что полностью довольна, но есть удовлетворение. С утра тренировка была не самая удачная, но я смогла собраться. На разминке всё хорошо получалось. В прокате была хорошая попытка, этот прыжок уже можно выезжать, хотелось бы всё и сразу хорошо – но так не бывает.
Мыслей о снятии не было, но была боязнь показать прокат, который хотела бы оставить в тренировках. Не всё получается сейчас. Но я понимала, что очень важно попробовать себя в старте. Тем раньше начну, тем быстрее будет прогресс, накатывание программ. У меня есть отправная точка, от которой можно двигаться дальше.
Платья для программ в процессе, они будут на этапе в Сызрани. А здесь, чтобы мы почувствовали себя в платьях, сделали такие варианты. В тренировочном кататься иначе. Прошлогоднее платье запоминающееся, но с ним было много проблем. Я рада, что оно было, но хотелось бы что-то более удобное. Я все платья, даже детские, храню, никому их не отдам – для меня это память», – сказала Щербакова Первому каналу.
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