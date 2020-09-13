«Головой вниз – опасненько было». Евгения Медведева рассказала о сорванном элементе

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что в произвольной программе больше разочарована не сорванными прыжками, а неудавшимся акробатическим колесом, которое должно было начинать дорожку шагов в конце проката.
Фигуристка упала с тройного лутца, сделав заход, не стала прыгать аксель и сделала «бабочку» вместо тройного флипа.
«Я больше разочарована колесом, потому что слетала вся хореографическая дорожка, которая была гвоздем программы. На данный момент я не переживаю за прыжки. Короткую я откатала нормально. Произвольную не успела подготовить по ряду причин. Но всё равно решила выходить, где-то выпустила пару элементов.
А колесо – это полное разочарование, нужно что-то делать с перчатками: они сильно скользят по свежему льду. Это техническая причина. Будем искать материал, который так сильно не скользит. На тренировках лёд был заезженный, а тут не подумала, что лёд будет посвежее. Это моя ошибка. Руки съехали, но повезло, что я не травмировалась. Головой вниз – опасненько было.
Костюм в процессе пошива, мы обсуждали, чтобы найти материал, который не скользит. Это искусственная замша. Но я ещё технически переворот подправлю, всё нормально будет», – сказала Медведева в интервью Первому каналу.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.
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