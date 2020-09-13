Тарасова: очень здорово Коляда выступил. Девочки катались небезошибочно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, выделила вернувшегося после пропущенного сезона Михаила Коляду, который теперь тренируется у Алексея Мишина.

«Сегодня очень здорово Миша Коляда выступил. Мне понравилось! Готовность настоящая, программа хорошая — мне очень нравится. Алексею Николаевичу нужно поклониться в ножки, потому что он делает большое дело.

Если говорить о девочках, все они катались небезошибочно. Девочки молодые — я, например, ждала от Косторной тройного акселя. И, конечно, от Саши Трусовой ждала акселя. Но она ни вчера, ни сегодня не прыгнула — даже попытки не было. Все же ждут четверных, а четверной прыгнула только Сашка. И второй четверной прыгнула Валиева — молодец.

У Ани Щербаковой что-то добавилось в хореографии, думаю, что она, наверное, добавит. Но для неё самое главное, на мой взгляд, это аксель», — приводит слова Тарасовой Sport24.