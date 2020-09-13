Трусова падала, фанаты искали Загитову, Медведева звонила Орсеру. Лучшие фото с прокатов

13 сентября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» российские фигуристы выступили с контрольными прокатами новой произвольной программы.

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».



«Пока выступаю с тремя четверными. Решили, что сейчас не надо катать мой максимум. Получила огромное удовольствие, было приятно здесь кататься. Ошибки бывают у всех. Буду стараться чисто делать лутц на следующих стартах. Тренеры сказали об ошибках, а также сказали, что я боролась", — приводит слова Трусовой Sport24.

Лучшие кадры второго дня прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.