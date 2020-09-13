Александр Горшков: прокаты превзошли мои самые оптимистичные ожидания

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков выразил мнение, что контрольные прокаты сборной России превзошли самые оптимистичные ожидания.

«Должен сказать, что в той ситуации, в которой мы оказались – пандемия, — готовиться было непросто. Но то, что мы увидели, превзошло мои самые оптимистичные ожидания. Глава тренерского совета Елена Анатольевна Чайковская, например, сказала, что такое ощущение, будто пандемии и не было.

Ещё месяц назад мы не были уверены, что это может пройти в таком формате, в «Мегаспорте». Рассматривался вопрос, что это может пройти в закрытом режиме, в Новогорске, как у юниоров, но получился такой праздник, и для спортсменов это очень важно. С отсутствием возможности участвовать в международных соревнованиях им очень важно понимать, к чему готовиться. Они же должны быть мотивированы, и в этом году особенно.

На следующей неделе у нас будет первый этап Кубка России, и у нас пойдёт сезон, по крайней мере так, как его можно в этих условиях организовать. Есть у нас календарь на первую половину сезона, с которым всё более-менее понятно, что же насчёт второй – надеемся, ситуация изменится в лучшую сторону и чемпионаты, которые запланированы, состоятся", — приводит слова Горшкова РИА «Новости».