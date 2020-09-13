Горшков — о снятии Косторной: прокаты — это не Олимпийские игры, это рабочий момент

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение чемпионки Европы Алёны Косторной отказаться от выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

По словам тренера фигуристки Евгения Плющенко, произвольная программа у Алёны пока не готова.

«Мы сделали эти прокаты публичными, и я думаю, что это неплохо. Неправильно относиться к этому как к концерту — а почему этот и тот не выступил? Нам важна подготовка спортсменов, ну а разочарованные болельщики — что поделать, извинимся, что не получилось. Ничего не поделаешь, это жизнь.

Накануне сообщили, что Косторная не успевает подготовить произвольную. Программу ей ставит Ше-Линн Бурн, из Канады по ночам всё это передаётся. Важно ведь не только поставить, но и накатать, и самое главное, прокаты — это не соревнования, не показательные выступления, не концерт, это рабочий момент — прокаты всегда такими были, здесь возможны любые отступления, решение всегда принимается в пользу спортсменов, потому что это не Олимпийские игры, когда кровь из носа — иди и выступай», — приводит слова Горшкова Sport24.