Урманов — о выступлении Коляды на прокатах: это очень крутое и хорошее возвращение

Олимпийский чемпион Алексей Урманов признался, что наибольшее впечатление на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию на него произвело выступление Михаила Коляды, который в июле начал сотрудничество с Алексеем Мишиным. Минувший сезон Коляда пропустил из-за операции.
После проката произвольной программы на музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон» зал «Мегаспорта» аплодировал Коляде стоя.
«Профессор Алексей Николаевич Мишин, в далёком прошлом мой тренер, просто красавец, он лучший. И Миша Коляда, и Таня Прокофьева вместе с ним — им всем большое уважение. Их работа произвела впечатление, они большие молодцы. Видна профессиональная работа мастера, это было здорово, и вот это впечатлило меня больше всего на прокатах сборной.
Это очень крутое и хорошее возвращение. Понятно, что сезон ещё не начался, и это не официальные соревнования, а только контрольные прокаты. Тем не менее это выглядело очень-очень", — приводит слова Урманова ТАСС.
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