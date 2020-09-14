Бестемьянова — о Туктамышевой: два-три килограмма убрать, сразу и аксель пойдёт тройной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова выразила мнение, что чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева выбрала неудачный костюм для короткой программы, которая поставлена на музыку из балета «Спартак».

«Знаете, в короткой программе у Лизы был очень неудачный костюм. Хотя я обожаю эту музыку – «Спартака», и так она ей идёт. Но она сама немножко не в форме. Два-три килограмма убрать, сразу и аксель пойдёт тройной. В произвольной она даже не устала – всё откатала в полную силу. Ее необычная произвольная программа произвела на меня впечатление, и костюм был чудесный", — приводит слова Бестемьяновой РИА «Новости».

Во время самоизоляции Туктамышева поставила произвольную программу в онлайн-режиме в «Инстаграме». Танец поставлен на музыку композитора Бхимы Юнусова к театрально-балетной миниатюре «Хроники заводной птицы» по мотивам романа Мураками.