Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Бестемьянова — о Туктамышевой: два-три килограмма убрать, сразу и аксель пойдёт тройной

Бестемьянова — о Туктамышевой: два-три килограмма убрать, сразу и аксель пойдёт тройной
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова выразила мнение, что чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева выбрала неудачный костюм для короткой программы, которая поставлена на музыку из балета «Спартак».

«Знаете, в короткой программе у Лизы был очень неудачный костюм. Хотя я обожаю эту музыку – «Спартака», и так она ей идёт. Но она сама немножко не в форме. Два-три килограмма убрать, сразу и аксель пойдёт тройной. В произвольной она даже не устала – всё откатала в полную силу. Ее необычная произвольная программа произвела на меня впечатление, и костюм был чудесный", — приводит слова Бестемьяновой РИА «Новости».

Во время самоизоляции Туктамышева поставила произвольную программу в онлайн-режиме в «Инстаграме». Танец поставлен на музыку композитора Бхимы Юнусова к театрально-балетной миниатюре «Хроники заводной птицы» по мотивам романа Мураками.

Елизавета Туктамышева показала костюмы для программ нового сезона
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020