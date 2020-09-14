Татьяна Тарасова показала свежее фото с Евгенией Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой. Снимок сделан в минувшие выходные, в ходе контрольных прокатов фигуристов.

«Прокаты с Катей Проскуриной, дочкой моего партнёра, и Женей Медведевой», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Ранее Медведева рассказала, что в произвольной программе больше разочарована не сорванными прыжками, а неудавшимся акробатическим колесом, которое должно было начинать дорожку шагов в конце проката. Фигуристка упала с тройного лутца, сделав заход, не стала прыгать аксель и сделала «бабочку» вместо тройного флипа.