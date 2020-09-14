Татьяна Тарасова показала свежее фото с Евгенией Медведевой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой. Снимок сделан в минувшие выходные, в ходе контрольных прокатов фигуристов.
«Прокаты с Катей Проскуриной, дочкой моего партнёра, и Женей Медведевой», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
Ранее Медведева рассказала, что в произвольной программе больше разочарована не сорванными прыжками, а неудавшимся акробатическим колесом, которое должно было начинать дорожку шагов в конце проката. Фигуристка упала с тройного лутца, сделав заход, не стала прыгать аксель и сделала «бабочку» вместо тройного флипа.
«Ну просто отвал всего!» Пользователи отреагировали на новое фото Евгении Медведевой
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