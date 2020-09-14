Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Татьяна Тарасова показала свежее фото с Евгенией Медведевой

Татьяна Тарасова показала свежее фото с Евгенией Медведевой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой. Снимок сделан в минувшие выходные, в ходе контрольных прокатов фигуристов.

«Прокаты с Катей Проскуриной, дочкой моего партнёра, и Женей Медведевой», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Ранее Медведева рассказала, что в произвольной программе больше разочарована не сорванными прыжками, а неудавшимся акробатическим колесом, которое должно было начинать дорожку шагов в конце проката. Фигуристка упала с тройного лутца, сделав заход, не стала прыгать аксель и сделала «бабочку» вместо тройного флипа.

«Ну просто отвал всего!» Пользователи отреагировали на новое фото Евгении Медведевой
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020