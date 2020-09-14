«На Медведеву было жалко смотреть». Жулин — о контрольных прокатах

Двукратный призёр Олимпийских игр, ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России, которые состоялись в минувшие выходные.

«Меня впечатлил Коляда. У него была хорошая подготовка и форма. Понравилась короткая и произвольная программы, его настрой. Также понравился Мозалёв: видно, что парень прибавляет.

Тот факт, что девочки упали в произвольной, — это нормально. Они же шли на четверные. Трусова выглядит очень хорошо: не хуже и не лучше, осталась на том же уровне. Все молодцы. Отсутствие Загитовой не сказалось на уровне мероприятия.

На Медведеву было жалко смотреть в произвольной программе, хотя хореография мне очень понравилась. У неё, пожалуй, самая интересная программа. Но физическая форма оставляет желать лучшего. Жене нужно прыгать сложные прыжки, ещё и программа навороченная. Я ей желаю только добра, но будет тяжело физически откатать. К сожалению, девочки не молодеют. Мне кажется, что будущее — это Трусова, Валиева и Щербакова», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в произвольной программе Евгения Медведева упала с тройного лутца, сделав заход, не стала прыгать аксель, а вместо флипа сделала «бабочку».