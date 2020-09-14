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Татьяна Тарасова: Трусова стала кататься мягче и разнообразнее

Татьяна Тарасова: Трусова стала кататься мягче и разнообразнее
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России, которые состоялись в минувшие выходные. Она выделила прогресс Александры Трусовой, которая в межсезонье перешла от тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Что касается Трусовой, мне кажется, что она стала кататься мягче, разнообразнее. В любом случае она ещё будет добирать. Она понимает, что ей нужно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Также Тарасова оценила работу Алёны Косторной, которая, как и Трусова, перешла от Тутберидзе к Плющенко.

«Косторную я не успела разглядеть, выводов я никаких не делаю, да и всем не советую. Всё будет видно», — сказала она.

Тарасова добавила, что падения на контрольных прокатах, по её мнению, рабочие моменты.

«Не стоит переживать за то, что наши девочки упали во время произвольной программы. Это простые рабочие моменты», — добавила она.

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