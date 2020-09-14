Татьяна Тарасова рассказала, что больше всего впечатлило её на контрольных прокатах
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов фигуристов сборной России, которые состоялись в минувшие выходные.
«Больше всего меня впечатлила федерация фигурного катания. Работа, которую они провели, — колоссальная. Они собрали судей, юниорскую сборную, а потом ещё и основной состав. Это незабываемое дело во время пандемии. Весь мир ещё ничего не собрал, а они смогли. Благодарю публику, которая так сердечно принимала каждого фигуриста», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Также Тарасова поделилась мнением о прокатах в исполнении Александры Трусовой и Алёны Косторной, которые в межсезонье перешли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Татьяна Тарасова: Трусова стала кататься мягче и разнообразнее
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