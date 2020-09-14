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Александра Трусова призналась, что волновалась на контрольных прокатах

Александра Трусова призналась, что волновалась на контрольных прокатах
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова подвела итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России, которые состоялись в минувшие выходные.

«Не скрою, после длительного перерыва выходить на лёд в прокатах для меня было волнительно. Но это было недолго. Когда я увидела трибуны, моих болельщиков, их искреннее и активное желание меня поддержать, я поняла: всё получится! Спасибо вам! Вы лучшие!» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александры Трусовой.

Ранее работу 16-летней Трусовой и 17-летней Алёны Косторной в ходе контрольных прокатов оценила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Обе спортсменки в межсезонье перешли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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