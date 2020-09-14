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Этери Тутберидзе: тренироваться дома, в квартире — всё это такая ерунда

Этери Тутберидзе: тренироваться дома, в квартире — всё это такая ерунда
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как относится к тому, что в условиях карантина по коронавирусу её подопечным приходилось заниматься не на ледовом катке, а дома, где нет подходящих условий для полноценных занятий.

Напомним, на контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые состоялись в минувшие выходные, выступили две ученицы Тутберидзе: Анна Щербакова и Камила Валиева.

«Девчонки все занимались, но это же не то же самое. Всё это такая ерунда: где-то дома, в квартире, в комнате. Конечно, надо прыгать на льду.

Надо кататься, должно быть чувство конька, особенно если это четверные. Пока ещё тяжеловато и многое не восстановлено. Будем работать», — рассказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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