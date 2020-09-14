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Урманов — о Трусовой: в ней появилось чуть больше жизни

Урманов — о Трусовой: в ней появилось чуть больше жизни
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России, которые состоялись в минувшие выходные. Он оценил работу Александры Трусовой, которая в межсезонье перешла от тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«С момента перехода Трусовой прошло не так много времени, но она в хороших кондициях. В ней появилось чуть больше жизни. Скажу, что видны изменения в лучшую сторону», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, на контрольных прокатах Трусова в произвольной программе чисто исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с четверного лутца, а также коснулась рукой льда при приземлении на четверном тулупе.

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