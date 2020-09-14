Евгений Плющенко показал милые фото с семьёй

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии с семьёй. Супруга Плющенко — музыкальный продюсер Яна Рудковская, у них есть семилетний сын Саша. Снимки сделаны в минувшие выходные, в ходе контрольных прокатов фигуристов.

«Всегда вместе, всегда рядом», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.