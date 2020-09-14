Урманов оценил шансы Медведевой отобраться на чемпионат России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал итоги контрольных прокатов фигуристов сборной России, которые состоялись в минувшие выходные. Он оценил работу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая в произвольной программе упала с тройного лутца, сделав заход, не стала прыгать аксель, а вместо флипа сделала «бабочку».

«Что касается Медведевой, по ней было больше всего видно, что нет правильной формы, которая бы была конкурентоспособной. Неделя — мало, но что-то подправить можно. Её шансы отобраться [на чемпионат России через Кубок России]? Вопрос с этим не стоит, всё будет хорошо», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Также он прокомментировал снятие с прокатов Алёны Косторной из-за травмы.

«Косторная снялась с произвольной программы, я думаю, что ей с тренерским штабом виднее. Может быть, программа была сырая и неготовая. Не было у них желания показывать программу в таком виде, им хочется её доработать, чтобы преподнести на суд специалистов.

Ничего страшного в этом не вижу. Наверняка федерация была поставлена в известность. Есть люди, которые в принципе не участвовали в прокатах, и на это тоже были какие-то веские причины», — добавил он.