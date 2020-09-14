Буянова — о прокатах: Саша Трусова действительно наша Русская ракета!

Заслуженный тренер России Елена Буянова назвала имена фигуристок, которые её особенно впечатлили на контрольных прокатах сборной России.
«Конечно, пандемия оставила свой след, но цели и желания у ребят остались. На мой взгляд, на этих прокатах среди женщин явно выделялись две спортсменки. Это Саша Трусова, которая в прекрасной физической форме и идёт вперед к своим высотам. Она действительно наша Русская ракета! И Камила Валиева, которая обладает фантастическими хореографическими данными и имеет прыжки ультра-си. Её уровень совершенно не уступает взрослому катанию, она завораживает.
Двукратная чемпионка России Аня Щербакова выросла и, наверное, ещё не в своих оптимальных кондициях, но мы не должны забывать, что пока только начало сезона и своё она ещё наработает. Потенциал у неё огромный! Душой я очень болею за наших девушек Женю Медведеву и Лизу Туктамышеву. Они замечательные, и мы ими должны гордиться", — приводит слова Буяновой РИА «Новости».
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