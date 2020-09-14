Авербух — Коляде: уверен, впереди тебя ждут победы!

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух поздравил Михаила Коляду с отличным прокатом произвольной программы на музыку из фильма «Нуриев. Белый ворон», которую поставил для фигуриста Авербух.

«Миша, поздравляю с отличным прокатом! Рад, что наше сотрудничество привело к такому результату. Программа, которую мы сделали, никого не оставила равнодушным. Уверен, впереди тебя ждут победы! Спасибо Алексею Мишину за оказанное доверие! Очень ценю.

P.S. Фото втроём (смотрите внимательнее) — тоже дело рук великого тренера», — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ильи Авербуха в «Инстаграме».

Призёр Олимпийских игр в команде Коляда пропустил минувший сезон из-за операции, а в межсезонье сменил тренера – перешёл от Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину. Выступление Коляды на контрольных прокатах сборной России, по мнению специалистов, получилось очень ярким.