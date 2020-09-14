Шахрай: Джульетта Трусовой пока – это погоня за четверными, про Ромео она вовсе не думает

Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде Сергей Шахрай высказал мнение о выступлении одиночниц на контрольных прокатах сборной России.

«Всегда многого ждём от наших девочек, но и здесь пандемия наложила отпечаток. Все они не смогли показать себя в полном блеске.

Лучшей выглядела Аня Щербакова. В её катании появилась солидность, настоящее зрелое мастерство, при этом женственность никуда не делась. Аня прекрасно справилась с короткой программой, в произвольной упала с четверного лутца. Но ведь она решилась на исполнение этого сложного элемента в начале сезона. Со всем остальным прекрасно справилась. Молодец!

В короткой программе Александры Трусовой проявились признаки работы с новым тренером — Евгением Плющенко. А вот произвольная пока не может удовлетворить поклонников Саши. Программа поставлена на музыку из различных интерпретаций «Ромео и Джульетты». Однако Джульетта в исполнении Трусовой пока — это сплошная погоня за четверными, про Ромео она вовсе не думает.

Дебютировала на взрослом уровне Камила Валиева. У этой 14-летней девочки огромный потенциал. Ей сложно в первом взрослом старте показать всё, на что она способна.

Елизавета Туктамышева обновила все программы, просто молодец в этом плане. Старалась, боролась, для начала сезона выглядела неплохо.

Женя Медведева серьёзно настроена, видно по её новым программам. Пока они ещё сырые, да и откатала Женя с ошибками. Однако сезон длинный, уверен, свои интересные программы Медведева отшлифует. Дело времени», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».