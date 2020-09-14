Софья Самодурова принесла извинения болельщикам за снятие с произвольной программы

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова принесла извинения болельщикам за то, что снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

Самодурова выступила в короткой программе с температурой, а на следующий день из-за простуды не смогла выйти на лёд.

«Дорогие мои болельщики, зрители и все любители фигурного катания! Приношу свои извинения за то, что не смогла показать вам свою произвольную программу, а очень хотелось. Но, к сожалению, не все зависит от наших желаний! Пришлось отказаться от выступления. Извиняюсь перед вами, перед нашей федерацией и, конечно, перед моими тренерами. Спасибо всем за поддержку, спасибо моим тренерам за «новую» меня. До встречи!» – написала Самодурова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Софьи Самодуровой