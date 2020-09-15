Инна Гончаренко: Миша Коляда настолько порадовал, что плакать хотелось

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, что наибольшее впечатление на неё во время контрольных прокатов сборной России произвёл Михаил Коляда, перешедший в межсезонье к тренеру Алексею Мишину.

«Во-первых, хочу всех поздравить с тем, что прокаты состоялись. Просто настоящий праздник. И главным героем этого праздника был Миша Коляда. Настолько порадовал, что плакать хотелось — и в субботу, и в воскресенье. Да, это ещё не стопроцентная готовность, но очень хорошая. Он заметно прибавил в выразительности катания, чувстве музыки, видно его новое отношение к рабочему процессу. Очень рада за него и за его тренера Алексея Николаевича Мишина.

Ничего не бывает просто так. Не будь базы, которую заложил первый тренер Валентина Чеботарёва, настолько быстро Михаил не перестроился бы. Каждый вкладывает своё, на сыром спортсмене такое не сделать. Здесь очень удачно всё сошлось. Хочется наслаждаться его катанием и пожелать, чтобы впереди в его карьере было только лучшее. Никакие травмы не должны больше ему помешать», — приводят слова Гончаренко «Известия».