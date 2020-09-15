Анна Погорилая: я котомама и заядлая любительница кошек

Призёр чемпионатов мира и Европы Анна Погорилая рассказала о своём домашнем любимце – коте по кличке Майкл.
«Хочу вас познакомить с Майклом. Или по-простому «мистер кот». Вообще, я котомама и заядлая любительница кошек. С самого детства рядом со мной была кошка. Рыжая и пушистая, порой даже очень пушистая. Сейчас, со мной живет Майкл, порода мейн-кун. Говорят, что эта порода произошла в результате скрещивания домашнего кота и енота, другие считают, что не обошлось без рыси — из-за кисточках на ушах. Но обе версии, не нашли подтверждения у учёных.
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Майкл появился в моей жизни, когда я ещё жила с мамой. А сейчас, он живет уже в нашей семье с Андреем. Если говорить о породе мейн-кун, то точно могу сказать, что они как дети. За ними нужен постоянный уход: подстригать когти, ухаживать, вычесывать. Многие считают, что собаки требуют много внимания, уверена, что они просто не имели кошек этой породы», — написала Погорилая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Погорилой в «Инстаграме».
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