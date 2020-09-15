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Тренер из академии Плющенко восторженно отозвался о работе с Трусовой

Тренер из академии Плющенко восторженно отозвался о работе с Трусовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Хореограф-постановщик Дмитрий Михайлов, который работает в академии «Ангелы Плющенко», рассказал об опыте сотрудничества с Александрой Трусовой. Напомним, в межсезонье Трусова перешла в академию Евгения Плющенко, покинув тренера Этери Тутберидзе.

«Александра, работать с тобой — одно сплошное удовольствие! Твоя работоспособность и желание быть лучшей — двигатель для нас всех! Ты большая молодец.

Стартуем в новый сезон! Я уверен, что с Евгением Плющенко и нашим тренерским штабом все вместе мы сделаем всё возможное, чтобы приумножить полученные результаты и достичь новых вершин!

Спасибо Евгению Плющенко за доверие и бесценный опыт работы в вашей команде. За терпение, твёрдость и целеустремлённость! За мудрость, профессионализм и опыт в работе со спортсменами нашей сборной!» — написал тренер в своём «инстаграме».

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